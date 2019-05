Cidades Homem é morto com sete tiros em feira no Jardim Liberdade, em Goiânia A feira estava cheia de pessoas no momento do crime, mas nenhuma testemunha informou as características do autor dos disparos

Um homem de 20 anos foi alvejado com sete tiros na manhã deste domingo (5) em uma feira na Rua Transversal, no Jardim Liberdade, em Goiânia. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), a vítima é Flávio Cristiano Costa Silva. De acordo com a Polícia Militar, a feira estava cheia de pessoas no momento do crime, mas nenhuma testemunha informou as car...