Homem é morto com golpe de faca no pescoço em Aparecida de Goiânia

Um homem foi morto com um golpe de faca no pescoço, na madrugada desta segunda-feira (24), na Rua Prímula, no setor Expansul, em Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima, identificada como Jorge Luiz de Oliveira de 37 anos, não tinha passagens policiais. Funcionários de uma lanchonete avistaram o corpo e acionaram a polícia. O caso será apurad...