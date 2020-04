Cidades Homem é morto com 16 tiros enquanto andava de bicicleta no Setor Expansul, em Aparecida de Goiânia A polícia informou que a vítima não tinha passagens criminais, mas carregava uma porção de maconha

Um homem, de 20 anos, foi morto a tiros na tarde dessa sexta-feira (10) no Setor Expansul, em Aparecida de Goiânia. Segundo as informações preliminares do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH), a vítima andava de bicicleta pelo setor quando foi atingida por 16 disparos. Um motociclista, apontado como autor dos disparos, fugiu e ainda não foi identificado. De aco...