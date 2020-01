Cidades Homem é morto ao invadir casa da ex-mulher em Formosa Suspeito como autor do crime é um segurança que foi contratado pela advogada, segundo polícia; câmeras de segurança registram momento em que homem está armado

Um homem de 34 anos foi morto ao tentar invadir a casa da ex-mulher, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A suspeita é que um rapaz contratado para fazer a segurança da mulher, que é advogada, teria efetuado os disparos. A mulher, segundo a polícia, informou em depoimento que teria contratado um conhecido porque já estava sofrendo ameaças do ex-marido. O crime ...