Cidades Homem é morto a tiros pelo pai em Heitoraí após ameaçar a própria mãe De acordo com o relato das vítimas para a Polícia Civil, o agressor era dependente químico e foi internado duas vezes por conta do vício, sendo a última delas em dezembro de 2020

Um homem de 33 anos foi morto a tiros pelo pai em Heitoraí, município situado no Centro goiano, após ter ameaçado a esposa, a filha e a própria mãe com uma faca, nesta quarta-feira (10). De acordo com o relato das vítimas para a Polícia Civil (PC), o agressor era dependente químico e foi internado duas vezes por conta do vício, sendo a última delas em dezembro de 2020. Conforme inform...