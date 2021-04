Cidades Homem é morto a tiros no Setor Parque das Amendoeiras, em Goiânia Um amigo é o suspeito do crime

Um homem de 31 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (16) no setor Parque das Amendoeiras, em Goiânia. Um amigo é o suspeito do crime. Segundo informações da Delegacia de Investigação de Homicídios, a vítima, Jeferson Silva Nascimento, estava em casa com amigos bebendo, quando houve um desentendimento entre eles e Jeferson foi morto a tiros. Depois do cri...