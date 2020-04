Cidades Homem é morto a tiros no quintal de casa, em Aparecida de Goiânia Vítima foi surpreendida por criminoso após padrão de energia elétrica da residência ser desligado

Um homem foi morto na noite deste sábado (4), na Avenida Guatemala, no Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, o responsável pelo crime desligou o padrão de energia da casa da vítima e surpreendeu o morador com tiros. A vítima voltou para dentro da casa, mas foi baleada no quintal da residência. O homem não resistiu aos ferimentos e...