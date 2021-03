Cidades Homem é morto a tiros no Jardim Novo Mundo, em Goiânia Suspeito do crime e a vítima eram amigos de infância, informou a Delegacia de Investigação de Homicídios

Um homem, de 30 anos, foi morto a tiros neste domingo (21) no Jardim Novo Mundo em Goiânia. Segundo informações da Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), o suspeito do crime, Rogério Gonçalves de Paula, e a vítima, Raniel da Silva Marques, eram amigos de infância, e Raniel era atual noivo da ex-companheira do suposto autor do crime. Até o momento, a info...