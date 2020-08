Cidades Homem é morto a tiros no Conjunto Primavera, em Goiânia Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no local

Um homem de 31 anos foi morto a tiros, na noite deste domingo (9), no Conjunto Primavera, em Goiânia, na noite deste domingo (9). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada e ao chegar ao local encontrou a vítima caída no chão. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros ao homem, que não resistiu e morreu no local. Agentes da Delegacia Estadu...