Cidades Homem é morto a tiros no Condomínio Shangry-la, em Goiânia Segundo informações da Polícia Civil, o corpo de Relis Régio Alves foi encontrado ao lado de um carro; ainda não se sabe quem foi o autor do crime

Um homem, de 49 anos, foi morto a tiros no Condomínio Shangry-la, em Goiânia, durante a madrugada do dia (18). Segundo informações da Polícia Civil, Relis Régio Alves foi encontrado morto do lado de um carro e após verificação foi apurado que o veículo não estava no nome da vítima. Até o momento nenhuma testemunha do crime se apresentou e ainda não se sabe quem é o a...