Cidades Homem é morto a tiros na frente dos filhos no Recanto do Bosque, em Goiânia Vítima assistia TV com os adolescentes de 14 e 15 anos quando três homens arrombaram a porta e invadiram a residência

Um homem de 37 anos foi morto a tiros dentro de casa e na frente dos dois filhos, na madrugada desta quinta-feira (5), no Recanto do Bosque, em Goiânia. A vítima assistia TV com os adolescentes de 14 e 15 anos quando três homens arrombaram a porta e invadiram a residência. O trio atirou pelo menos cinco vezes contra o homem. Dois disparos atingiram a cabeça e a ví...