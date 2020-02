Cidades Homem é morto a tiros na frente da namorada em Aparecida de Goiânia Vítima aguardava um motorista de aplicativo quando um carro parou e um dos ocupantes efetuou os disparos

Um homem de 25 anos foi morto na frente da namorada com pelo menos 10 tiros na madrugada deste domingo (16) no bairro Conjunto Planície, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Após a perícia, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo. Segundo a Polícia Civil, por volta de 00h35 a vítima estava com a namorada em frente a sua ...