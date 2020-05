Cidades Homem é morto a tiros na entrada da Ceasa de Anápolis Polícia suspeita que um vigilante responsável pela ronda no bairro seja o autor do crime

Um homem foi assassinado a tiros por volta das 21h de sábado (16), próximo a entrada da Central de Abastecimento de Anápolis (Ceasa), também conhecido como Mercado do Produtor, no setor Sul Jamil Miguel. A vítima trabalhava em um box de frutas no local. A Polícia Militar (PM) suspeita que um vigilante responsável pela ronda no bairro seja o autor ...