Homem é morto a tiros em Anápolis Vítima de 30 anos estava em uma casa com amigos quando os suspeitos invadiram e atiraram contra ele

Um homem de 30 anos foi morto a tiros durante um churrasco, na noite deste domingo (28), na Rua Princesa Isabel, no Jardim Palmares, em Anápolis, na região central do Estado. Segundo a Polícia Civil (PC), Walisson Alexandre Amaral estava em uma casa com amigos quando dois homens encapuzados invadiram o local. O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local....