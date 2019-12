Cidades Homem é morto a tiros e tem carro incendiado em cidade do entorno do Distrito Federal Segundo a polícia, a vítima namorava uma mulher, que tinha um ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento

Um jovem de 29 foi morto a tiros dentro de casa na noite de segunda-feira (30) no distrito de Girassol, em Cocalzinho entorno do Distrito Federal. O carro da vítima também foi incendiado. De acordo com a Polícia Militar (PM) a vítima namorava uma mulher, que tinha um ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. O suspeito já teria feito diversas ameaça...