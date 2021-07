Cidades Homem é morto a tiros ao parar em semáforo em Goiânia Os bombeiros constataram o óbito no local do ocorrido

Um homem ainda não identificado foi morto com vários tiros na avenida T-13 com S-1 por volta das 19h30 desta terça-feira (27). A vítima estava em um espetinho na região do Setor Bueno e ao sair parou no semáforo. Segundo testemunhas relataram à TV Anhanguera, um homem se aproximou do veículo e disparou, após isso fugiu a pé. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorr...