Homem é morto a pauladas em Anápolis

Um homem de 45 anos foi morto com golpes de pedaços de pau com pregos, na noite desta quinta-feira (5), no setor Sul 1ª Etapa, em Anápolis, na região Central de Goiás. Os vizinhos relataram para a Polícia Civil (PC) que a vítima agredia a companheira de 46 anos quando os dois enteados o agrediram a pauladas para defender a mãe. O homem morreu no local. Após as agr...