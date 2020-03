Cidades Homem é morto a pauladas após discussão em distribuidora de bebidas em Goiânia A vítima bebia com outros dois homens quando começou o desentendimento

Um homem de 45 anos foi morto a pauladas, na madrugada desta terça-feira (3), na porta de uma distribuidora de bebidas na Rua VMB-9, no Jardim Liberdade, em Goiânia. A vítima bebia com outros dois homens quando eles começaram a discutir. A dupla, com pedaços de pau, agrediu o homem com golpes. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Após o crime, os doi...