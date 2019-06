Cidades Homem é morto a facadas no Setor Coimbra, em Goiânia Vítima foi esfaqueada na região do tórax e não resistiu aos ferimentos

Um homem foi morto com um golpe de faca, na noite desta quarta-feira (12), na Rua Campinas, no setor Coimbra, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), um morador da região viu a vítima discutindo com outras duas pessoas quando chegou um motociclista e esfaqueou o tórax dela. O homem identificado como Leonardo Alves dos Santos, não resistiu aos ferimentos e morr...