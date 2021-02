Cidades Homem é morto a facadas em Goiânia Uma equipe da Delegacia de Crimes de Trânsito chegou a ser enviada para o local para atender a um suposto acidente

A equipe da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada na noite desta segunda-feira (1º) para atender um suposto acidente que deixou um homem de 44 anos morto na Avenida Pampulha, no setor Urias Magalhães, em Goiânia. No entanto, no local, durante perícia, a equipe encontrou perfurações no pescoço da vítima que teriam sido feitas com golpes de faca. O caso...