Um homem morreu após ser esfaqueado em um bar localizado no distrito de Taquaruçu Grande, distrito de Palmas, na madrugada deste domingo (9). De acordo com a Polícia Militar (PM), uma segunda pessoa também ficou ferida. O crime teria sido motivado por ciúmes.

Segundo a corporação, a confusão começou após a mulher do suspeito dançar com um homem. A cena teria causado ciúmes e começou uma briga no local. O suspeito atacou o homem com um facão e foi embora do bar. Testemunhas contaram que, minutos depois, ele voltou e feriu outro homem que também estava na festa. A suspeita da polícia é que ele teria sido confundido com a vítima que já tinha sido esfaqueada.

Em seguida, voltou a esfaquear a primeira vítima, que já estava inconsciente e morreu ainda no local. A segunda pessoa ferida foi encaminhada ao Hospital Geral de Palmas (HGP) com ferimentos graves. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e o local passou por perícia. Até o fechamento desta reportagem, a polícia ainda não havia identificado o suspeito.

Um caso parecido foi registrado no interior de Goiás há poucos dias. No dia 2 de junho, uma mulher foi morta pelo ex-companheiro em um bar de Formosa. O crime ocorreu no bairro Jardim Califórnia, após o homem ter visto a mulher dançando com outra pessoa. Transtornado, ele sacou de uma faca e a golpeou no pescoço. Regina ainda tentou impedir que ele entrasse no carro e, mesmo ferida, foi arrastada por 20 metros.