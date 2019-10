Cidades Homem é morto a facadas após defender cachorro de agressão, em Goiânia Segundo a Polícia Militar, o segurança Rogério Rosa Machado teria confrontado o suspeito após chute dado em animal, o que deu início a uma briga. A vítima foi atingida quatro vezes no tórax

Atualizado às 18h40 Uma briga que teria sido iniciada após uma agressão a um cachorro terminou com uma morte na noite deste sábado (26), no Setor Jardim Vila Boa, em Goiânia. O segurança Rogério Rosa Machado, de 45 anos, foi esfaqueado quatro vezes após tentar defender o animal, que teria sido chutado pelo suspeito de cometer o crime. As informações são da Políci...