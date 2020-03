Um homem foi morto com 10 golpes de faca depois de cobrar uma dívida na tarde desta quarta-feira (18) em uma chácara, na Avenida Graça Aranha, no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da Capital.

A vítima foi até o local para tentar receber o dinheiro de um carro que ele vendeu para o morador, que não quis pagar. Houve uma discussão entre os dois e o suspeito esfaqueou a vítima diversas vezes no peito, no pescoço e no rosto. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Logo após o crime, o suspeito fugiu do local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do município. O caso está sendo apurado pelo Grupo de Investigações de Homicídios (GIH).