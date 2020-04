Cidades Homem é levado por correnteza em rio no entorno do DF Corpo da vítima, de 32 anos, foi encontrado no início da tarde deste domingo (12)

Um homem de 32 anos morreu após ser levado pela correnteza no Rio Paraim, em Flores de Goiás. No início da tarde do último sábado (11), a vítima, de 32 anos, tentou atravessar de uma margem à outra, mas acabou arrastado pelas águas. Logo após o ocorrido, a família do homem acionou o Corpo de Bombeiros, que não conseguiu localizá-lo. No início da tarde deste doming...