Cidades Homem é flagrado transportando 300 kg de maconha em Goiás Entorpecente estava no porta-malas do veículo

Um homem de 21 anos foi flagrado transportando 300 kg de maconha no porta-malas de um carro, na noite desta terça-feira (14), na BR-060, em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. O detido seguia pela via e quando viu uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentou fugir. O suspeito perdeu o controle da direção do Volkswagen Fox, saiu da pista e tombou. Ao ser...