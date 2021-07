Cidades Homem é flagrado transportando 30 kg de cocaína no Sul de Goiás Motorista contou que receberia R$ 5 mil pelo transporte do entorpecente

Um homem de 40 anos foi flagrado, nesta segunda-feira (5), na BR-153, em Piracanjuba, sul de Goiás, transportando 30 quilos de cocaína. Em fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Polícia Militar (PM), uma caminhonete foi abordada e o condutor apresentou informações confusas à equipe. As equipes realizaram buscas e encontraram vários tabletes de c...