Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) suspeito de tráfico de drogas, em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia. O que chamou a atenção dos policiais foi o fato de ele afirmar que os entorpecentes que transportava teriam sido retirados de um carro em chamas, e, para “salvar” os 70 quilos de maconha, colocou os tabletes em seu veículo. Caso aconteceu na tarde de quinta-feira (5).

À polícia, o homem relatou que foi visitar amigos em Ponta Porã (MS), na divisa com o Paraguai, no retorno deparou-se com um veículo incendiando às margens da rodovia e parou para averiguar. Segundo ele, foi quando viu que o carro estava carregado com os fardos e, para não deixar queimar, pegou alguns para “não perder a viagem”.

O suspeito já tem passagem por furto, e levaria a droga para Ceilândia no Entorno do distrito Federal, onde mora, segundo a polícia. Ele e a droga foram encaminhados para a Polícia Civil de Trindade.