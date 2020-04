Cidades Homem é flagrado andando nu pelo acostamento da BR-060, em Rio Verde Com auxílio de um lençol, ele foi conduzido a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município com várias escoriações no corpo e confusão mental

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou na manhã desta sexta-feira (10) um homem que andava nu pela BR-060, em Rio Verde. Usuários da rodovia informaram que um homem seguia pelo acostamento da BR, no sentido Jataí a Rio Verde, totalmente sem roupas. Pouco tempo depois, os agentes encontraram o rapaz com várias escoriações no corpo e com confusão mental. Com o auxí...