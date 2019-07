Cidades Homem é filmado enquanto leva fogão nas costas em patinete elétrico; assista 🎥 A empresa responsável pelo patinete e a Guarda Municipal alertaram que o 'frete' é proibido

Um homem foi flagrado transportando um fogão em patinete elétrico na orla da praia de Copacabana, na zona sul do Rio, nesta terça-feira, 16. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra o usuário com o fogão pendurado nas costas, como "mochila", na Avenida Atlântica. De acordo com a prefeitura do Rio, o novo decreto de patinetes elétricos proíbe o transporte ...