Cidades Homem é executado com seis tiros em Goiânia

Um homem foi executado, na noite desta quarta-feira (30), com seis tiros dentro de casa, no Setor Madre Germana 2, em Goiânia. Segundo a Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), outra pessoa, que ainda não foi identificada, efetuou os disparos e fugiu do local. A suspeita é que o crime foi por conta de envolvimento com drogas. Após perícia, o corpo foi encami...