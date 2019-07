Cidades Homem é executado com 5 tiros em Aparecida de Goiânia Vítima estava a caminho do trabalho quando foi baleada, informou a Polícia Civil

Um homem foi morto com cinco tiros, na manhã desta terça-feira (9), na Rua Antonieta Veiga de Siqueira, no Parque Industrial Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima estava a caminho do trabalho quando foi baleada. Testemunhas disseram que só ouviram os tiros e depois encontraram o homem caído. O Grupo ...