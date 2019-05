Cidades Homem é executado a tiros em Goiânia Câmeras de segurança registraram o crime, segundo a Polícia Civil

Um jovem de 25 anos foi morto com três tiros, na noite deste sábado (11), na Rua 15, na Vila Morais, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil (PC), câmeras de segurança registraram o crime. Nas imagens é possível ver quando um veículo estaciona próximo da vítima. Um homem sai do carro e atira três vezes na cabeça do rapaz, que possui passagens. Após os disparos, o suspeito e...