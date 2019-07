Cidades Homem é esfaqueado por se recusar a manter relações sexuais com a companheira A mulher, de 26 anos, foi detida e liberada em seguida

Um homem de 48 anos foi esfaqueado na madrugada desta segunda-feira (8), em Patos de Minas (MG), supostamente por se recusar a fazer sexo com a companheira. A suspeita, de 26 anos, foi detida. Segundo o Correio Braziliense, a Polícia Militar soube sobre o crime após a vítima aparecer ferida na Avenida Maria de Fátima Borges, com uma lesão do lado esquerdo do pei...