Cidades Homem é esfaqueado por irmão em Aparecida de Goiânia Vítima da agressão morreu e homem foi preso

Um homem morreu após ser esfaqueado pelo próprio irmão na madrugada deste domingo (31), no Jardim Belo Horizonte, em Aparecida de Goiânia. Segundo vizinhos, o homem chegou bêbado em casa e esfaqueou o irmão no pescoço, que acabou morrendo. Ainda de acordo com os moradores, a vítima era usuário de drogas e conhecida na região. O suspeito do crim...