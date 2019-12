Cidades Homem é esfaqueado na Rua Campinas, em Goiânia Vítima foi atingida pelo menos quatro vezes na região do abdômen

Um homem, sem documentos e com aproximadamente 25 anos, foi esfaqueado na manhã desta quinta-feira (26) na Rua Campinas, na porta do Hospital Santa Casa de Misericórdia, na Vila Americano do Brasil, em Goiânia. A vítima foi atingida pelo menos quatro vezes na região do abdômen. O homem consciente foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Centro de Ate...