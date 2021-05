Cidades Homem é esfaqueado em briga de camelôs na região da 44 em Goiânia O ferido foi levado ao hospital e o autor da facada levado à Central Geral de Flagrantes de Goiânia

Uma briga entre camelôs na Região da 44 deixou um homem ferido na tarde desta quinta-feira (5). As informações são de que dois homens se desentenderam e um deles feriu o outro com uma faca. Segundo lojistas, há duas versões do motivo da briga, uma seria por disputa de espaço no local e a outra por ciúmes, quando um dos envolvidos teria mexido com a namorada do outro. A...