Homem é esfaqueado e morto após briga em bar do Jardim Botânico, em Goiânia

Um homem foi morto após uma briga ocorrida em um bar nas proximidades do Jardim Botânico, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, na madrugada desta sexta-feira (27). De acordo com testemunhas, a vítima foi atingida com vários golpes de faca após uma discussão e foi socorrida e encaminhada para o Cais do Bairro Goiá, mas não resistiu. Após o crime, o suspeito teria ...