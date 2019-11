Cidades Homem é esfaqueado durante festa em Aparecida de Goiânia Vítima discutiu com a companheira e a ameaçou com uma faca. Vizinha tomou a arma e golpeou o homem

Um homem foi esfaqueado durante uma briga em uma festa, na noite deste domingo (24), no setor Sítios Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. O caso aconteceu na casa da vítima. O homem iniciou uma discussão com a companheira e a ameaçou com uma faca. A vizinha do casal, que também estava na festa, conseguiu tomar a arma do rapaz ...