Cidades Homem é esfaqueado durante festa de carnaval em Goiandira Autor do crime ainda não foi localizado

Um homem de 32 anos foi esfaqueado durante uma festa de carnaval, na madrugada deste domingo (23), no Centro de Goiandira, no Sudeste do Estado. A vítima estava no evento quando foi golpeada com uma faca na região do tórax. Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Catalão. A autoria e a motivação desse crime ainda estão sendo apuradas pe...