Cidades Homem é esfaqueado após briga em bar de Luziânia Vítima não corre risco de morte, segundo unidade de saúde do município, e suspeito está foragido

Um homem foi esfaqueado na tarde desta quinta-feira (30), em Luziânia, no entorno do Distrito Federal (DF). O caso aconteceu na Rua 43, no Parque Mingone ll, e segundo apuração da polícia ocorreu após uma briga em um bar. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava no estabelecimento quando iniciou uma discussão com outra pessoa que estava no loc...