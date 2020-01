Cidades Homem é encontrado morto e com corpo carbonizado dentro de banco Vítima ainda não foi identificada

Um homem foi encontrado morto, com o corpo carbonizado, dentro de uma agência bancária na Rua 15 de Novembro, na região central de São Paulo, na tarde deste domingo, dia 19. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, guardas civis municipais faziam patrulhamento no centro, por volta das 17h20, quando foram informados por testemunhas que al...