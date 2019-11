Cidades Homem é encontrado morto a facadas dentro de casa, em Goiânia Segundo informações preliminares, durante o fim de semana, vítima teria se desentendido com um vizinho, que está desaparecido desde então

Um homem, de 32 anos, foi encontrado morto dentro de casa, no Setor Parque Amazônia, em Goiânia, na tarde desta segunda-feira (11). De acordo com a Polícia Militar, a suspeita é de que ele tenha sido assassinado a facadas na madrugada de domingo (10). A vítima é natural do Maranhão, não tinha antecedentes criminais e, segundo informações preliminares, teria se des...