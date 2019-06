Cidades Homem é encaminhado ao Hugo após capotar carro na BR-153, em Anápolis A vítima foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia com suspeita de traumatismo craniano

O capotamento de um carro no KM 441 da BR-153, em Anápolis, deixou um homem ferido na tarde desta segunda-feira hoje (24). Uma mulher e uma criança que também estavam no veículo conseguiram sair sem ferimentos. O homem foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) com suspeita de traumatismo crânioencefálico. De acordo a Polícia Rod...