Cidades Homem é detido suspeito de furtar chinelo em supermercado de Rio Verde Segurança do estabelecimento desconfiou do "cliente" e acionou a Guarda Civil Municipal

Um homem foi detido na última quarta-feira (08), suspeito de furtar um par de chinelo de um supermercado no Setor Morada do Sol, em Rio Verde. De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), quando a equipe chegou ao local, o gerente do estabelecimento informou que o homem havia furtado o calçado, escondido dentro da bermuda e quando passou pelo caixa foi pedido...