Homem é detido com maconha escondida em assoalho de veículo na BR-060, em Goiânia

Cerca de 20 quilos de maconha foram apreendidos em um carro na noite deste sábado (26), na BR-060, em Goiânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava em tabletes que foram escondidos no assoalho do veículo, que foi fiscalizado após ordem de parada dos agentes na rodovia. O motorista foi detido. Segundo a PRF, o suspeito tem 38 anos e demo...