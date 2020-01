Cidades Homem é detido após manter as três filhas presas em casa e ameaçar matá-las com machadinha As meninas ficaram em cárcere privado por cerca de duas horas; GT3 da Polícia Civil foi acionado e conseguiu negociar a entrega das reféns sem que elas se ferissem.

Atualizada às 18:38 Um homem foi detido na tarde desta quinta-feira (9) depois de manter as três filhas presas dentro de casa ameaçando matá-las com uma machadinha. O caso ocorreu na Rua Alípio Mendes, no bairro Cidade Jardim, em Goiânia. As informações preliminares de testemunhas são de que o suspeito estaria inconformado com o fim do relacionamento com a mãe das...