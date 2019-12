Cidades Homem é detido ao jogar pacote com celulares dentro do presídio de Águas Lindas Em apenas dois meses, foram três flagrantes desse tipo no presídio da cidade

Um rapaz de 26 anos, foi detido nesta terça-feira (24), ao ser flagrado jogando um pacote com celulares, baterias e fones de ouvido dentro do presídio de Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. O suspeito foi descoberto por meio do circuito de videomonitoramento. Após ser abordado pelos vigilantes penitenciários, o homem acabou confessando o crime....