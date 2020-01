Cidades Homem é baleado na porta de bar em Aparecida de Goiânia Vítima foi atingida na perna e nas nádegas

Um homem foi baleado em frente a um bar no Jardim Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, durante a noite dessa sexta-feira (24). Ele foi atingido na perna e nas nádegas e levado sem risco de morte para o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (HUAPA). De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem não tinha passagens criminais, mas era envolvido com uma to...