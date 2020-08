Cidades Homem é baleado na cabeça na região da Feira Hippie, em Goiânia Informações preliminares dão conta que disparos ocorreram após uma discussão entre duas pessoas que vivem em situação de rua; vítima foi socorrida e levada ao Hugo

Um homem foi atingido por disparo de arma de fogo na cabeça na manhã deste domingo (30) na região da Feira Hippie, em Goiânia, enquanto pessoas faziam compras no local. A vítima, que não foi identificada, foi socorrida pelos Bombeiros na Avenida Goiás, no setor Central, próximo dos feirantes, e levada ao Hospital de Urgências da capital (Hugo), com dificuldade para r...