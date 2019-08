Um homem de 53 anos foi baleado durante um assalto, na noite desta terça-feira (20), no setor Laranjeira, em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. A vítima caminhava pela rua quando um carro se aproximou e três pessoas que estavam dentro do veículo anunciaram o assalto.

Apesar do homem não ter reagido ao roubo ele foi baleado no abdômen. Depois do tiro, o trio fugiu sem levar nada. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Bom Jesus. Um homem e uma mulher foram presos e confessaram o crime. Eles foram autuados por tentativa de latrocínio. O terceiro suspeito e a arma usada no roubo não foram encontrados.